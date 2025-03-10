Пимблетт – о реакции на уход Топурии в легкий вес: «Подумал, какой он тупой. Мне кажется, он убежал от реванша с Волкановски, Евлоева и Лопеса»

Пэдди Пимблетт раскритиковал решение Илии Топурии сменить дивизион.

«Я подумал, какой он тупой. Зачем он перешел в этот дивизион? Он крошечный. У него хватает наглости называть меня толстым, когда он говорит, что больше не может входить в полулегкий вес, будучи карликом. Это просто не имеет смысла.

Честно говоря, я думаю, что он убежал, потому что знал, что Александр Волкановски даст ему гораздо более сложный бой, чем ранее. А потом у него будут Мовсар Евлоев и Диего Лопес . Я бы сильнее уважал Илию, если бы он защитил пояс еще два раза.

Не думаю, что Топурия заслуживает титульник в легком весе. Ему нужно победить соперника из топ-3.

Мне кажется, что это эффект Конора Макгрегора . Все хотят им быть. Топурия – худший кандидат на эту роль», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт .

Диего Лопес: «Если я выиграю пояс, UFC назначит Евлоева следующим претендентом»

Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»