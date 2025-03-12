Пимблетт – о решении Порье завершить карьеру: «Зачем уходить, если ты в хорошей форме? Идиот»

Пэдди Пимблетт высказался о решении Дастина Порье завершить карьеру.

«Думаю, ему стоило бы провести больше, чем один бой. Он неплохо выглядел в последнем поединке. Зачем уходить, если ты находишься в хорошей форме? Наверное, он просто идиот.

Но я уверен, что смог бы побить его. Да, я бы хотел получить поединок против Дастина », – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт .

Ранее Порье отклонил вызов Пимблетта, заявив, что надеется провести прощальный поединок против «легенды спорта».

Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»

Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»