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Пимблетт – о решении Порье завершить карьеру: «Зачем уходить, если ты в хорошей форме? Идиот»

Пэдди Пимблетт высказался о решении Дастина Порье завершить карьеру.

«Думаю, ему стоило бы провести больше, чем один бой. Он неплохо выглядел в последнем поединке. Зачем уходить, если ты находишься в хорошей форме? Наверное, он просто идиот.

Но я уверен, что смог бы побить его. Да, я бы хотел получить поединок против Дастина», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт.

Ранее Порье отклонил вызов Пимблетта, заявив, что надеется провести прощальный поединок против «легенды спорта».

Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»

Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Papá Legaspi
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