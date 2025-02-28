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Боец UFC Пимблетт − о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Клопп − новый Шенкли, а Слот − Пэйсли нашего времени. Арне выиграет больше трофеев, чем Юрген»

Пэдди Пимблетт высказался о лидерстве «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу.

«В июле меня все спрашивали, что я думаю об уходе Клоппа и переменах. Юрген − новый Билл Шенкли, а Арне Слот − Боб Пэйсли нашего времени.

Слот выиграет больше трофеев, чем Клопп. Когда я был младше, «Ливерпуль» не был так хорош, выиграли несколько трофеев при Жераре Улье.

Клопп пришел и построил клуб с нуля. А теперь Слот выиграет еще больше трофеев, чем Юрген», − сказал легковес UFC и болельщик «Ливерпуля» Пэдди Пимблетт, который 13 апреля подерется с Майклом Чендлером на UFC 314.

Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября-2015 по май-2024. В Англии тренер выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Летом 2024 года его на посту главного тренера сменил Арне Слот. После 28 матчей «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 13 очков.

Пимблетт считает ошибкой переход Топурии в легкий вес: «Он карлик. Это решение станет закатом его карьеры»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
logoЛиверпуль
logoЮрген Клопп
logoMMA
logoПэдди Пимблетт
Боб Пэйсли
logoАрне Слот
Билл Шенкли
легкий вес (MMA)
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