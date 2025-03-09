  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»
0

Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»

Джастин Гейджи не хочет третий бой с Дастином Порье.

«Я много раз говорил, что не вижу в этом смысла. Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает», – заявил боец UFC Джастин Гейджи.

Гейджи проиграл Порье в апреле 2018-го, но взял реванш в июле 2023-го.

Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»

Порье хочет подраться с Гейджи в последнем бою в карьере: «Давайте сделаем это на моем заднем дворе»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoДжастин Гейджи
logoUFC
logoПорье - Гейджи
logoMMA
logoДастин Порье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Али Абдель-Азиз: «Рассчитываем, что Гейджи подерется в марте. С кем? Понятия не имею»
13 октября 2024, 16:48
Порье предложил устроить турнир между ним, Гейджи, Холлоуэем и Хукером за пояс BMF. Уайту понравилось
89 октября 2024, 12:22
Василевский – об Усмане Нурмагомедове: «Он легко победил бы Порье и Гейджи»
225 сентября 2024, 13:22
Главные новости
Гейджи хочет бой с Махачевым: «У меня должен быть идеальный бой, если я хочу победить»
214 минут назад
Перейра – Анкалаеву: «Внесу коррективы и выступлю намного лучше в реванше. Ты можешь на это рассчитывать»
325 минут назад
Экс-рестлер Джефф Джарретт стал консультантом игровой студии Acclaim, вернувшейся спустя 21 год
36 минут назадИгры
Магомед Анкалаев: «Давно бы выиграл пояс, но мне не давали шанс. Знал, что одолею Перейру»
31сегодня, 09:04
Уайт – о новом боксерском промоушене: «Хочу подбирать соперников, как в UFC – лучшие возможные бои, начиная от первого поединка карда и до главного события»
1сегодня, 09:03
Анкалаев считает, что мог бы победить Джонса в полутяжелом весе: «Почему бы и нет»
30сегодня, 08:44
Магомед Анкалаев: «Я не против реванша с Перейрой, но, возможно, Алексу стоит драться по-настоящему, а не убегать весь бой»
57сегодня, 08:22
Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»
12сегодня, 07:22
Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»
59сегодня, 07:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2025
95сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21