Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»

Джастин Гейджи не хочет третий бой с Дастином Порье.

«Я много раз говорил, что не вижу в этом смысла. Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает», – заявил боец UFC Джастин Гейджи .

Гейджи проиграл Порье в апреле 2018-го, но взял реванш в июле 2023-го.

Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»

Порье хочет подраться с Гейджи в последнем бою в карьере: «Давайте сделаем это на моем заднем дворе»