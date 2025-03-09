Гейджи против трилогии с Порье: «Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает»
Джастин Гейджи не хочет третий бой с Дастином Порье.
«Я много раз говорил, что не вижу в этом смысла. Наши семьи этого не заслуживают. У нас ничья, меня это устраивает», – заявил боец UFC Джастин Гейджи.
Гейджи проиграл Порье в апреле 2018-го, но взял реванш в июле 2023-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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