Арман Царукян: «Чендлер и Пимблетт не на моем уровне»
Арман Царукян поделился мнением о бое Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт.
«Я не слежу за ними. Это просто хайповый бой. Но я не буду его смотреть, они не на моем уровне», - сказал Арман Царукян.
Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт подерутся на UFC 314 в Майами 13 апреля.
Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
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