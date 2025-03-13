Арман Царукян: «Чендлер и Пимблетт не на моем уровне»

Арман Царукян поделился мнением о бое Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт.

«Я не слежу за ними. Это просто хайповый бой. Но я не буду его смотреть, они не на моем уровне», - сказал Арман Царукян.

Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт подерутся на UFC 314 в Майами 13 апреля.

Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»