Деметриус Джонсон: «UFC заработал за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн»
Деметриус Джонсон призвал UFC заплатить Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом.
«Джонс требует $30 млн за бой, а UFC отказывается платить. UFC заработала за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн. Заплатите ему эти деньги», – сказал Деметриус Джонсон.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Low Kick MMA
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