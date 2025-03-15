Деметриус Джонсон: «UFC заработал за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн»

Деметриус Джонсон призвал UFC заплатить Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом.

«Джонс требует $30 млн за бой, а UFC отказывается платить. UFC заработала за 2024 год $1,4 млрд, но не может дать Джонсу $30 млн. Заплатите ему эти деньги», – сказал Деметриус Джонсон .

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