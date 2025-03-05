Джон Джонс проведет следующий бой летом
Дана Уайт ответил, когда Джон Джонс проведет следующий бой.
«Этим летом», – сказал Дана Уайт.
Джон Джонс должен провести бой против Тома Аспиналла.
Аспиналл – о поединке с Джонсом: «Его затягивает сторона Джона. Я же говорил, что отправлю его в отставку, даже без боя»
Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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