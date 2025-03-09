Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»
Дана Уайт считает, что Джон Джонс и Том Аспиналл подерутся летом.
«Я почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом.
Джон определенно хочет драться. Когда и где? Мы сейчас работаем над этим», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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