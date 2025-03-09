Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»

Дана Уайт считает, что Джон Джонс и Том Аспиналл подерутся летом.

«Я почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом.

Джон определенно хочет драться. Когда и где? Мы сейчас работаем над этим», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»

Джон Джонс проведет следующий бой летом