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Дана Уайт: «Почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом»

Дана Уайт считает, что Джон Джонс и Том Аспиналл подерутся летом.

«Я почти уверен, что Джонс и Аспиналл подерутся летом.

Джон определенно хочет драться. Когда и где? Мы сейчас работаем над этим», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»

Джон Джонс проведет следующий бой летом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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