Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»

Кертис Блейдс считает Стипе Миочича лучшим бойцом тяжелого веса UFC.

«Мы не знаем, насколько хорош Джон Джонс . Я не верю, что у нас есть эта информация. У него не было настоящего теста. Он может быть GOAT, но не в тяжелом весе. Прямо сейчас я отдам это звание Стипе Миочичу , несмотря на поражение Джонсу. Он был самым ярким и необычным, но прошло уже пять или шесть лет.

Единственный способ для Джонса заслужить мое уважение – это победа над Томом Аспиналлом. Чтобы быть лучшим, нужно драться с лучшими», – заявил боец UFC Кертис Блейдс .

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