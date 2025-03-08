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Кертис Блейдс: «Считаю лучшим тяжеловесом Миочича, а не Джонса. Джон может заслужить мое уважение, если победит Аспиналла»

Кертис Блейдс считает Стипе Миочича лучшим бойцом тяжелого веса UFC.

«Мы не знаем, насколько хорош Джон Джонс. Я не верю, что у нас есть эта информация. У него не было настоящего теста. Он может быть GOAT, но не в тяжелом весе. Прямо сейчас я отдам это звание Стипе Миочичу, несмотря на поражение Джонсу. Он был самым ярким и необычным, но прошло уже пять или шесть лет.

Единственный способ для Джонса заслужить мое уважение – это победа над Томом Аспиналлом. Чтобы быть лучшим, нужно драться с лучшими», – заявил боец UFC Кертис Блейдс.

Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»

Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
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