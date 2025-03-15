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Джонс – Перейре: «Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон»

Джон Джонс разочарован поражением Алекса Перейры от Магомеда Анкалаева.

«Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон», – написал Джон Джонс.

9 марта Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей, завоевав титул в полутяжелом весе. 

Магомед Анкалаев: «Стероидная машина Джонс расстроился, что я победил Перейру»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
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