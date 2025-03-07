Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»

Илия Топурия рассказал о предстоящем анонсе.

«Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь», – написал Илия Топурия .

Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»