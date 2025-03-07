Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»
Илия Топурия рассказал о предстоящем анонсе.
«Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь», – написал Илия Топурия.
Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Илии Топурии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости