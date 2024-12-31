Климас заявил, что Усик возьмет перерыв в несколько месяцев: «После 12 раундов с Фьюри нужно долго восстанавливаться»

Александр Усик возьмет паузу от тренировок и боев на несколько месяцев.

«После 12 раундов с Тайсоном Фьюри ему нужно хорошо и долго восстанавливаться», – сказал менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас , который в декабре-2024 победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Рекордный вес и гонорар Фьюри против Усика, 100+ млн просмотров на Тайсон – Пол: главные цифры в боях в 2024-м

Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»