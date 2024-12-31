Климас заявил, что Усик возьмет перерыв в несколько месяцев: «После 12 раундов с Фьюри нужно долго восстанавливаться»
Александр Усик возьмет паузу от тренировок и боев на несколько месяцев.
«После 12 раундов с Тайсоном Фьюри ему нужно хорошо и долго восстанавливаться», – сказал менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас, который в декабре-2024 победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
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Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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