Тайсон Фьюри: «Скучали по мне?»

Тайсон Фьюри посетил стадион «Манчестер Юнайтед».

Фьюри выложил короткое видео, на котором он проходит через подтрибунное помещение «Олд Траффорд» с английским флагом.

«Скучали по мне?», – подписал ролик Тайсон.

В январе Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

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