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Усик ответил на опросник DAZN: «Лучшим ли я боксер мира? Да»

Александр Усик ответил на анкету «Да или нет» от DAZN.

− Тайсон Фьюри бьет сильнее, чем Даниэль Дюбуа?

− Нет.

− Удары по корпусу больнее, чем удары по голове?

− Нет.

− Тайсон Фьюри как соперник труднее, чем Энтони Джошуа?

− Нет.

− Ты остановишь Тайсона Фьюри 21 декабря?

− Да.

− Ты лучший боксер мира?

− Возможно.

− Да или нет?

− Да.

− Ты лучший тяжеловес поколения?

− Нет.

− Ты лучший P4P в этом поколении?

− Нет, − сказал чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который 21 декабря подерется с Тайсоном Фьюри.

Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше

Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN Boxing
тяжелый вес
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
logoбокс
Усик – Фьюри
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