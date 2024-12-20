Усик ответил на опросник DAZN: «Лучшим ли я боксер мира? Да»
Александр Усик ответил на анкету «Да или нет» от DAZN.
− Тайсон Фьюри бьет сильнее, чем Даниэль Дюбуа?
− Нет.
− Удары по корпусу больнее, чем удары по голове?
− Нет.
− Тайсон Фьюри как соперник труднее, чем Энтони Джошуа?
− Нет.
− Ты остановишь Тайсона Фьюри 21 декабря?
− Да.
− Ты лучший боксер мира?
− Возможно.
− Да или нет?
− Да.
− Ты лучший тяжеловес поколения?
− Нет.
− Ты лучший P4P в этом поколении?
− Нет, − сказал чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который 21 декабря подерется с Тайсоном Фьюри.
Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN Boxing
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