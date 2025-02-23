Уайт – о возможном поединке Топурии и Махачева: «Есть и другие варианты. Сейчас происходит много всякой херни»
Дана Уайт не гарантирует, что Топурия получит бой с Махачевым.
«Подерется ли Топурия с Исламом Махачевым? Есть и другие варианты. Сейчас происходит много всякой херни.
Илия освободил пояс и сказал, что не должен задерживать дивизион. Я уважаю, когда парни так делают», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Уайт объявил, что Топурия освободил титул UFC в полулегком весе: «Тело Илии больше не выдерживает весогонку»
Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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