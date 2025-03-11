Бенеил Дариуш: «Топурия больше заслуживает бой с Махачевым, чем Оливейра. Но все зависит от Ислама»
«Думаю, что все зависит от Махачева. Если он согласится, то бой с Топурией состоится. Но он вряд ли этого хочет. Ранее Ислам победил Алекса Волкановски и, скорее всего, больше не заинтересован в поединках с полулегковесами.
Заслуживает ли Илия этот бой? Вы не можете поспорить с этим. Он стал чемпионом и защитил пояс, а теперь понял, что больше не хочет укладываться в полулегкий вес. Я бы не был против того, чтобы он дрался в легкой категории. Кроме того, UFC сказали, что не позволят Арману Царукяну драться за титул.
Чарльз Оливейра – главный претендент, насколько я понимаю. Но я бы сказал, что полномочия Илии на данный момент лучше. У него длинная победная серия», – заявил боец UFC Бенеил Дариуш.
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