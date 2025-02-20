Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»

Менеджер Ислама Махачева назвал условие для боя с Илией Топурией.

«Топурия должен победить Порье или Оливейру , чтобы стать легитимным легковесом. Мы не станем побеждать еще одного «малыша-полулегковеса».

Нам нужен большой бой, который выгоден всем. Мы уже давали шанс чемпиону в полулегком весе», − написал в соцсетях менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.

Топурия подерется с Махачевым летом или в конце 2025 года (Ариэль Хельвани)