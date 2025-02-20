Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
Менеджер Ислама Махачева назвал условие для боя с Илией Топурией.
«Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы стать легитимным легковесом. Мы не станем побеждать еще одного «малыша-полулегковеса».
Нам нужен большой бой, который выгоден всем. Мы уже давали шанс чемпиону в полулегком весе», − написал в соцсетях менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.
Топурия подерется с Махачевым летом или в конце 2025 года (Ариэль Хельвани)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ризвана Магомедова
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