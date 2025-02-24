Топурия не хочет драться с Царукяном. Его интересует только бой за пояс легкого веса

Илия Топурия хочет только титульный поединок легкого веса.

«Илия хочет чемпионский бой. Он не будет драться за статус претендента с Арманом Царукяном или с кем бы то ни было», – уточнили в команде бойца UFC Илии Топурии .

Ранее стало известно, что Топурия отказался от титула полулегкого веса и перешел в легкий дивизион.

Уайт – о возможном поединке Топурии и Махачева: «Есть и другие варианты. Сейчас происходит много всякой херни»

Даниэль Кормье: «Топурия – небольшой парень. Cтранно слышать, что он больше не cможет укладываться в 65 кг»