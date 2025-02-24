Топурия не хочет драться с Царукяном. Его интересует только бой за пояс легкого веса
Илия Топурия хочет только титульный поединок легкого веса.
«Илия хочет чемпионский бой. Он не будет драться за статус претендента с Арманом Царукяном или с кем бы то ни было», – уточнили в команде бойца UFC Илии Топурии.
Ранее стало известно, что Топурия отказался от титула полулегкого веса и перешел в легкий дивизион.
Уайт – о возможном поединке Топурии и Махачева: «Есть и другие варианты. Сейчас происходит много всякой херни»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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