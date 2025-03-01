Генри Сехудо: «Топурия должен подраться с Махачевым. Он заслужил после побед над Холлоуэем и Волкановски»

Генри Сехудо прокомментировал возможный бой Топурии и Махачева.

«Топурия должен подраться с Махачевым . Когда ты отправляешь в нокаут Холлоуэя и Волкановски, ты заслуживаешь права драться за титул в другом весе.

Если Ислам не сможет перевести Илию, то у него могут быть проблемы», – сказал Генри Сехудо .

Махачев ошибается с носками, а Топурия – с выбором обуви. Разобрали одежду бойцов со стилистом