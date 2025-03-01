Генри Сехудо: «Топурия должен подраться с Махачевым. Он заслужил после побед над Холлоуэем и Волкановски»
Генри Сехудо прокомментировал возможный бой Топурии и Махачева.
«Топурия должен подраться с Махачевым. Когда ты отправляешь в нокаут Холлоуэя и Волкановски, ты заслуживаешь права драться за титул в другом весе.
Если Ислам не сможет перевести Илию, то у него могут быть проблемы», – сказал Генри Сехудо.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
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