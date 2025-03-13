Дана Уайт: «В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении»

Дана Уайт высказался о зрелищности бокса.

«Я продаю моменты «О, Господи». Это то, чем я зарабатываю. Должно быть три-четыре таких момента за вечер, чтобы люди чувствовали, что потратили деньги не зря.

В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении», – сказал Дана Уайт .

Ранее Уайт подписал соглашение о запуске боксерского промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.

Уайт о турнире UFC в России: «Путин и Трамп должны разобраться с этим»