Дана Уайт: «В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении»
Дана Уайт высказался о зрелищности бокса.
«Я продаю моменты «О, Господи». Это то, чем я зарабатываю. Должно быть три-четыре таких момента за вечер, чтобы люди чувствовали, что потратили деньги не зря.
В боксе плохие отношения с потребителем. Бокс плох вживую и плох на телевидении», – сказал Дана Уайт.
Ранее Уайт подписал соглашение о запуске боксерского промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News
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