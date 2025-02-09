Уайт – о срыве боя Канело и Пола: «Турки контролирует бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни»
Дана Уайт прокомментировал срыв боя Канело и Джейка Пола.
«Турки Аль эш-Шейх украл Джейка Пола у Канело? Они контролируют бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, 3 мая Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса. В сентября Альварес может провести бой с Теренсом Кроуфордом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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