Уайт – о срыве боя Канело и Пола: «Турки контролирует бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни»

Дана Уайт прокомментировал срыв боя Канело и Джейка Пола.

«Турки Аль эш-Шейх украл Джейка Пола у Канело ? Они контролируют бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, 3 мая Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса. В сентября Альварес может провести бой с Теренсом Кроуфордом .

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