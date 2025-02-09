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Уайт – о срыве боя Канело и Пола: «Турки контролирует бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни»

Дана Уайт прокомментировал срыв боя Канело и Джейка Пола.

«Турки Аль эш-Шейх украл Джейка Пола у Канело? Они контролируют бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, 3 мая Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса. В сентября Альварес может провести бой с Теренсом Кроуфордом.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoТурки Аль эш-Шейх
logoMMA
logoСауль Альварес
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