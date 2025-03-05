Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт объявили о создании боксерского промоушена

Турки Аль эш-Шейх подписал соглашение о создании боксерского промоушена.

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта и президента WWE Ника Хана.

«Будут серьезные изменения в боксе, включая систему развития талантов через академии и отборочные мероприятия, доступ боксеров к UFC Performance Institute – ведущему центру подготовки, использование TKO в производстве, медиа и продвижении для создания качественного контента и незабываемых ивентов», – сказано в заявлении.

Подробности объявят в ближайшие месяцы.

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