Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт объявили о создании боксерского промоушена
Турки Аль эш-Шейх подписал соглашение о создании боксерского промоушена.
Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта и президента WWE Ника Хана.
«Будут серьезные изменения в боксе, включая систему развития талантов через академии и отборочные мероприятия, доступ боксеров к UFC Performance Institute – ведущему центру подготовки, использование TKO в производстве, медиа и продвижении для создания качественного контента и незабываемых ивентов», – сказано в заявлении.
Подробности объявят в ближайшие месяцы.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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