Турки Аль эш-Шейх: «Уайт сможет сделать бокс снова великим»

Турки Аль эш-Шейх прокомментировал создание боксерского промоушена.

«Я передаю знамя бокса лучшему человеку, который может им управлять. У него непростая работа, но он сможет сделать бокс снова великим», – сказал Аль эш-Шейх.

Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт ранее объявили о создании боксерского промоушена. Подробности объявят в ближайшие месяцы.

Уайт – о новом боксерском промоушене: «Лучшие будут драться с лучшими»