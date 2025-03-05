Турки Аль эш-Шейх: «Уайт сможет сделать бокс снова великим»
Турки Аль эш-Шейх прокомментировал создание боксерского промоушена.
«Я передаю знамя бокса лучшему человеку, который может им управлять. У него непростая работа, но он сможет сделать бокс снова великим», – сказал Аль эш-Шейх.
Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт ранее объявили о создании боксерского промоушена. Подробности объявят в ближайшие месяцы.
Уайт – о новом боксерском промоушене: «Лучшие будут драться с лучшими»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости