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Уайт – о новой боксерской лиге: «Вы никогда не увидите там бойцов ММА»

Дана Уайт высказался о создании новой боксерской лиги.

Ранее стало известно, что Уайт подписал соглашение о запуске промоушена с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.

«Нет, бойцов ММА вы там никогда не увидите. Мне хорошо известно, что многие из них мечтают выступить в ринге. Но мне это совершенно не интересно. Бойцы ММА останутся в ММА, а боксеры – в боксе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Босс UFC и саудиты запустили новую боксерскую лигу. Революция?

Перейра – о потенциальном бое с Усиком: «Мы оба хотим этого. Возможно, поединок состоится в сентябре»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA News
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