Порье рассказал, почему ему не нравится Чендлер: «Он фальшивка, сморкался кровью мне в глаза. Я тоже так делал, но никогда не отрицал, а он так и не признался»

Дастин Порье объяснил, почему испытывает неприязнь к Майклу Чендлеру.

«Когда-то давно я был на турнире Bellator. Он подошел ко мне и сказал: «Я хотел пожать тебе руку, очень уважаю тебя, чувак. Такая трудная карьера, столько отличных боев, ты всегда возвращался после неудач. Приятно познакомиться и пожать тебе руку».

Проходит пара лет, он перешел в UFC, и теперь Майкл говорит обо мне гадости. Потом я увидел его в Вегасе и сказал ему: «Ты мелкая сучка, фальшивый ублюдок, я надеру тебе задницу». И тогда нам сделали бой.

Он фальшивка, ребят. Может, дома он хороший человек, но для меня он фальшивый. Он засунул мне пальцы в рот, чтобы приподнять голову и освободить шею для удушения. Он хватал мою капу и тянул голову вверх.

Ребят, я в тот момент так сильно укусил его. Если бы на верхних зубах не было капы, он бы до сих пор ходил с двумя пальцами. Держу пари, я их прокусил. Он знает, о чем я говорю.

Мы делаем это дерьмо, поэтому я разозлился еще сильнее. Давай подеремся. Он же просто лжец. Ребят, я могу говорить об этом дни напролет, меня это так злит.

Он делает все эти штучки, сморкается кровью мне в глаза. Это жестко, я сам так делал, но я никогда такого не отрицал. Я же напомнил Чендлеру об этом, а он сказал, что ничего такого не делал. Просто признайся, братан. Ты такая фальшивка», − сказал легковес UFC Дастин Порье .

Порье победил Майкла Чендлера удушением сзади в 2022 году.

Сколько стоит норковый жилет Конора и кеды Махачева? Стилист разобрал луки бойцов ММА

Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»