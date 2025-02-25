  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»
0

Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»

Дастин Порье хочет летом провести последний бой в карьере.

«Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно», – заявил боец UFC Дастин Порье.

Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»

Порье ответил Топурии: «Воин признает воина. Только уважение»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
logoДастин Порье
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия − о бое с Порье: «Обожаю этого зверя. Он прет вперед и дерется до смерти, пытается снести тебе голову»
514 февраля, 14:58
Колби − о бое с Порье: «Этот луизианский болотный мусор боится моей тени и уходит на пенсию, не защитив честь семьи»
414 февраля, 08:04
Порье − о сопернике с самым сильным ударом: «Конор в 2014 году пробил меня как следует»
612 февраля, 12:55
Главные новости
Сехудо обратился к Яну на русском языке: «Давай, Петр. Я тебя порву»
2сегодня, 18:47
Порье рассказал, почему ему не нравится Чендлер: «Он фальшивка, сморкался кровью мне в глаза. Я тоже так делал, но никогда не отрицал, а он так и не признался»
2сегодня, 17:41
Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»
6сегодня, 16:48
Юбенк разбил яйцо об лицо Бенна во время стердауна
3сегодня, 15:47Видео
Царукян − о вылете Хукера с боя против Гейджи: «Карма не ошибается. Большой рот и хрустальные руки»
2сегодня, 15:00
Официально: Жозе Альдо подерется с Айманном Захаби на UFC 315
3сегодня, 14:50Фото
Тони Фергюсон: «Лучший в истории, чемпион GFL. Только чемпионское дерьмо»
8сегодня, 13:41
Бадаев раскритиковал комментаторов боя Бивол − Бетербиев: «Артур больше россиянин, но они болели за Дмитрия»
48сегодня, 12:55
Кремлев − о предложении МОК допустить россиян в нейтральном статусе к ОИ-2026: «Печально видеть восторги. Флаг и гимн для спортсмена − сердце и душа»
14сегодня, 11:59
Тренер Бивола − об отказе Бетербиева от рукопожатия: «Это проявление слабости и неуважения к сопернику»
16сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
1сегодня, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21