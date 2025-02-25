Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»
Дастин Порье хочет летом провести последний бой в карьере.
«Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно», – заявил боец UFC Дастин Порье.
Менеджер Махачева: «Топурия должен победить Порье или Оливейру, чтобы подраться с Исламом. Мы уже давали шанс полулегковесу»
Порье ответил Топурии: «Воин признает воина. Только уважение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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