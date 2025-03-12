Комментатор UFC Аник считает, что Гейджи заслужил титульный шанс: «Махачев и сам будет заинтересован в этом поединке»
Джон Аник считает, что Ислам Махачев должен провести бой против Джастина Гейджи.
«Гейджи абсолютно точно должен получить титульный бой против Махачева. Вам не кажется, что и сам Ислам будет заинтересован в этом поединке, если предложить ему такой вариант?
Учитывая характер победы Гейджи [над Рафаэлем Физиевым] и то, что мы еще не видели это противостояние... Будь я на месте руководителей промоушена, то выбрал бы именно это направление», – сказал комментатор UFC Джон Аник.
Гейджи – Уайту: «Я выиграл три из последних четырех боев. Готов к титульнику»
Гейджи хочет бой с Махачевым: «У меня должен быть идеальный поединок, если я хочу победить»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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