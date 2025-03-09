Гейджи хочет бой с Махачевым: «У меня должен быть идеальный бой, если я хочу победить»

Джастин Гейджи хочет драться с Исламом Махачевым.

«Очевидно, что я хочу драться за пояс. Ислам Махачев очень хорош. У меня должен быть идеальный бой, если я хочу его победить», – заявил боец UFC Джастин Гейджи .

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