Гейджи – Уайту: «Я выиграл три из последних четырех боев. Готов к титульнику»
Джастин Гейджи объяснил, почему он должен получить титульный шанс.
«Я выиграл три из последних четырех боев, уступив только в выставочном поединке. Именно я должен получить титульник. Я готов», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC, отметив аккаунт президента промоушена Даны Уайта.
Гейджи (26-5) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Бой был признан лучшим поединком турнира UFC 313.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джастина Гейджи
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