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Гейджи – Уайту: «Я выиграл три из последних четырех боев. Готов к титульнику»

Джастин Гейджи объяснил, почему он должен получить титульный шанс.

«Я выиграл три из последних четырех боев, уступив только в выставочном поединке. Именно я должен получить титульник. Я готов», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC, отметив аккаунт президента промоушена Даны Уайта.

Гейджи (26-5) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Бой был признан лучшим поединком турнира UFC 313.

Гейджи хочет бой с Махачевым: «У меня должен быть идеальный поединок, если я хочу победить»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джастина Гейджи
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легкий вес (MMA)
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