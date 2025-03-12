Гейджи – Уайту: «Я выиграл три из последних четырех боев. Готов к титульнику»

Джастин Гейджи объяснил, почему он должен получить титульный шанс.

«Я выиграл три из последних четырех боев, уступив только в выставочном поединке. Именно я должен получить титульник. Я готов», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC, отметив аккаунт президента промоушена Даны Уайта .

Гейджи (26-5) в последний раз дрался в марте, когда победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Бой был признан лучшим поединком турнира UFC 313.

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