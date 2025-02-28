Гейджи намерен драться с Махачевым после победы над Физиевым: «Вариантов не так много»

Джастин Гейджи нацелен на бой с Исламом Махачевым.

«Я всегда был нацелен на бой с Исламом Махачевым . Сейчас у него не так много вариантов. Поэтому, если я добьюсь большой победы в бою с Физиевым… думаю, им придется рассмотреть мою кандидатуру», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи , который 9 марта подерется с Рафаэлем Физиевым .

Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»

Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»