Гейджи намерен драться с Махачевым после победы над Физиевым: «Вариантов не так много»
Джастин Гейджи нацелен на бой с Исламом Махачевым.
«Я всегда был нацелен на бой с Исламом Махачевым. Сейчас у него не так много вариантов. Поэтому, если я добьюсь большой победы в бою с Физиевым… думаю, им придется рассмотреть мою кандидатуру», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, который 9 марта подерется с Рафаэлем Физиевым.
Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»
Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Джима Рома
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