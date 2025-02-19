Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»

Джастин Гейджи хочет драться с Исламом Махачевым.

«Я хочу драться с Исламом Махачевым . Он чемпион. Считаю, что он подходит мне больше, чем Хабиб », − сказал легковес UFC Джастин Гейджи , который 9 марта подерется с Дэном Хукером в соглавном бою UFC 313.

Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»

Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»