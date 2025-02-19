Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»
Джастин Гейджи хочет драться с Исламом Махачевым.
«Я хочу драться с Исламом Махачевым. Он чемпион. Считаю, что он подходит мне больше, чем Хабиб», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, который 9 марта подерется с Дэном Хукером в соглавном бою UFC 313.
Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»
Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джастина Гейджи
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