Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева»
Хавьер Мендес считает Гейджи потенциальным соперником Махачева.
«Джастин Гейджи может стать следующим соперником Ислама.
Как будет отличаться их бой от поединка Джастина с Хабибом Нурмагомедовым? Это совершенно разные поединки. Махачев может все – драться в стойке, повалить его. Все, что угодно.
Хабиб больше отличается болевыми приемами и навыками на земле. Ислам – другой. У него есть разные качества», – заявил тренер Хавьер Мендес.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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