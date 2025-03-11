Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева»

Хавьер Мендес считает Гейджи потенциальным соперником Махачева.

«Джастин Гейджи может стать следующим соперником Ислама.

Как будет отличаться их бой от поединка Джастина с Хабибом Нурмагомедовым ? Это совершенно разные поединки. Махачев может все – драться в стойке, повалить его. Все, что угодно.

Хабиб больше отличается болевыми приемами и навыками на земле. Ислам – другой. У него есть разные качества», – заявил тренер Хавьер Мендес .

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