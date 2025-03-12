Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»
Арман Царукян заявил, что готов вернуться в октагон.
«Моя спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля, если мне дадут поединок. Это было бы великолепно. Хочу драться с претендентами – либо с Джастином Гейджи, либо с Чарльзом Оливейрой.
С парнями, которые не входят в топ-5, я драться не планирую, потому что занимаю первую строчку рейтинга. Я заслужил титульный поединок. Знаю, что я лучше всех в дивизионе», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.
Царукян – о возможном поединке Гейджи и Махачева: «Джастину стоит подраться со мной, потому что никто не даст ему титульный бой»
Хукер – о следующем сопернике: «Хочу подраться с Царукяном. Ударю его прямо в монобровь»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Mania
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости