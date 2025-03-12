Арман Царукян: «Спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля»

Арман Царукян заявил, что готов вернуться в октагон.

«Моя спина чувствует себя отлично. Готов выступить в мае или конце апреля, если мне дадут поединок. Это было бы великолепно. Хочу драться с претендентами – либо с Джастином Гейджи , либо с Чарльзом Оливейрой .

С парнями, которые не входят в топ-5, я драться не планирую, потому что занимаю первую строчку рейтинга. Я заслужил титульный поединок. Знаю, что я лучше всех в дивизионе», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

Царукян – о возможном поединке Гейджи и Махачева: «Джастину стоит подраться со мной, потому что никто не даст ему титульный бой»

Хукер – о следующем сопернике: «Хочу подраться с Царукяном. Ударю его прямо в монобровь»