Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»
Арман Царукян заявил, что не травмировался в момент интервью Нине Драме.
«Я делаю это упражнение каждый день для разминки. Если бы у меня были проблемы в тренировочном лагере, как я мог бы показывать эти упражнения?» − сказал легковес UFC Арман Царукян, который во время интервью блогеру Нине Драме показывал упражнение «Забегание вокруг головы».
За сутки до боя с Исламом Махачевым Царукян повредил спину и выбыл из боя на UFC 311.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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