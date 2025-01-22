Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»

Арман Царукян заявил, что не травмировался в момент интервью Нине Драме.

«Я делаю это упражнение каждый день для разминки. Если бы у меня были проблемы в тренировочном лагере, как я мог бы показывать эти упражнения?» − сказал легковес UFC Арман Царукян , который во время интервью блогеру Нине Драме показывал упражнение «Забегание вокруг головы».

За сутки до боя с Исламом Махачевым Царукян повредил спину и выбыл из боя на UFC 311.

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