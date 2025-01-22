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Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»

Арман Царукян заявил, что не травмировался в момент интервью Нине Драме.

«Я делаю это упражнение каждый день для разминки. Если бы у меня были проблемы в тренировочном лагере, как я мог бы показывать эти упражнения?» − сказал легковес UFC Арман Царукян, который во время интервью блогеру Нине Драме показывал упражнение «Забегание вокруг головы».

За сутки до боя с Исламом Махачевым Царукян повредил спину и выбыл из боя на UFC 311.

Арман Царукян: «Хочу пятираундовый бой. Если Оливейра откажется, то готов драться с Чендлером»

Царукян – о жесткой реакции Уайта на его снятие: «Не знаю, может быть, врач сказал ему, что я могу драться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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легкий вес (MMA)
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