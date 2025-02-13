Махачев − о словах Топурии: «Наверное, от хорошей жизни набрал жирка и не может гонять в 66 кг»

Ислам Махачев отреагировал на вызов Илии Топурии.

«Кроме него никто об этом не говорит. Может быть, это прогрев боя, но я слышал, что у него проблемы с весогонкой, он уже не может уложиться в лимит полулегкой весовой категории. Наверное, от хорошей жизни набрал жирка, хочет оставить пояс и перейти», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

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