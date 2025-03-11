Царукян – о возможном поединке Гейджи и Махачева: «Джастину стоит подраться со мной, потому что никто не даст ему титульный бой. Это будет несправедливо»
Арман Царукян считает, что Джастин Гейджи не заслуживает титульный бой.
«Гейджи хочет бороться за титул. Джастину стоит подраться со мной, потому что никто не даст ему титульный бой. Это будет несправедливо.
Он должен победить меня или Оливейру, чтобы получить титульник. Думаю, UFC дадут мне Чарльза или Гейджи. А может быть и титульный бой. Я еще не знаю», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»
Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
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