Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»

Джастин Гейджи объяснил, почему Арман Царукян отказался от боя с ним.

«Почему Арман сказал нет? Это большая сгонка веса за короткий срок. Если честно, мне требуются от восьми до 12 недель, чтобы подготовить тело к весогонке.

Я в бою вешу в районе 79 килограммов, как и большинство легковесов. Это трудно объяснить, но так уж сложилось», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи , который 9 марта подерется с Рафаэлем Физиевым. Изначально Гейджи должен был драться с Дэном Хукером.

Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»

Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»