Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»
Джастин Гейджи объяснил, почему Арман Царукян отказался от боя с ним.
«Почему Арман сказал нет? Это большая сгонка веса за короткий срок. Если честно, мне требуются от восьми до 12 недель, чтобы подготовить тело к весогонке.
Я в бою вешу в районе 79 килограммов, как и большинство легковесов. Это трудно объяснить, но так уж сложилось», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи, который 9 марта подерется с Рафаэлем Физиевым. Изначально Гейджи должен был драться с Дэном Хукером.
Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»
Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джастина Гейджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости