Арман Царукян: «Спина уже не беспокоит, но все равно работаем над ней, закачиваем максимально»

Арман Царукян рассказал о травме спины.

«После отмены боя с Махачевым взял длительную паузу, а сейчас уже начал тренироваться. Спина уже не беспокоит, но мы все равно работаем над ней, закачиваем максимально.

Нашел специалиста, который занимается именно спиной. За две недели он меня поставил на ноги», – сказал Арман Царукян.

19 января Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за титул в легком весе, в последний раз Арман дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру.

Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)