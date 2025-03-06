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Хукер – о следующем сопернике: «Хочу подраться с Царукяном. Ударю его прямо в монобровь»

Дэн Хукер рассказал о желании подраться с Арманом Царукяном.

«Царукян набросился на меня на этой неделе, хотя сам приставал к Нине Драме на глазах ее мужа – многие люди не знают, но именно он стоит за камерой в ее роликах. Это очень странно. Даже жутковато.

Чувак, думаешь, денег твоего отца и места в ростере UFC достаточно, чтобы эта женщина изменила мужу с тобой? Да уж. Этот парень – тот еще фрукт. Я бы хотел подраться с ним после того, как вернусь к выступлениям.

На Международной бойцовской неделе ударю его прямо в монобровь. Мы все знаем, что он корректирует ее с помощью эпиляции. Дай ей уже срастись, сынок», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.

Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoАрман Царукян
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logoДэн Хукер
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