Рафаэль Физиев: «UFC отказал мне в бою с Гейджи, я пошел и купил килограмм мороженого. На следующий день сказали лететь в Вегас»
Рафаэль Физиев рассказал о бое с Джастином Гейджи.
«Когда я узнал, что Дэн Хукер получил травму и снялся с боя, сразу сказал руководству, что могу выйти на замену. Мне отказали, я пошел и купил себе килограмм мороженого. А на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я вылетал в Вегас», – сказал Рафаэль Физиев.
В 2023 году Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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