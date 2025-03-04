Рафаэль Физиев: «UFC отказал мне в бою с Гейджи, я пошел и купил килограмм мороженого. На следующий день сказали лететь в Вегас»

Рафаэль Физиев рассказал о бое с Джастином Гейджи.

«Когда я узнал, что Дэн Хукер получил травму и снялся с боя, сразу сказал руководству, что могу выйти на замену. Мне отказали, я пошел и купил себе килограмм мороженого. А на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я вылетал в Вегас», – сказал Рафаэль Физиев.

В 2023 году Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Гейджи намерен драться с Махачевым после победы над Физиевым: «Вариантов не так много»