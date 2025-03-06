Физиев – о первом поединке с Гейджи: «Я был готов к войне, но Джастин решил работать на очки»

Рафаэль Физиев высказался о первом бое с Джастином Гейджи.

«Я готов к встрече с любой версией Джастина . Но мне хочется, чтобы он шел вперед и создавал в октагоне хаос. Мне такое нравится. Я надеялся, что это произойдет еще в нашем первом поединке – был готов к войне, но Джастин решил работать на очки.

Если он вернется к старому стилю, то я буду счастлив. Я только подумал об этом, а настроение сразу же стало лучше», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев .

Реванш между Физиевым и Гейджи состоится в ночь на 9 марта и пройдет в соглавном событии UFC 313.

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