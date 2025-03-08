Физиев – о лучшем бойце в истории MMA: «Единственный и непревзойденный – Хабиб Нурмагомедов»

Рафаэль Физиев считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории MMA.

«Величайший боец в истории MMA? Тот, кто никогда не проигрывал. Единственный и непревзойденный – Хабиб Нурмагомедов », – сказал боец UFC Рафаэль Физиев .

UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск

Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес перед UFC 313