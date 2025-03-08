Физиев – о лучшем бойце в истории MMA: «Единственный и непревзойденный – Хабиб Нурмагомедов»
Рафаэль Физиев считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории MMA.
«Величайший боец в истории MMA? Тот, кто никогда не проигрывал. Единственный и непревзойденный – Хабиб Нурмагомедов», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев.
UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск
Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес перед UFC 313
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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