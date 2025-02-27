Физиев − о бое Махачева и Мойкано: «Я болел за Ренато, потому что он смешной и нравится мне»
Рафаэль Физиев объяснил, почему болел за Ренато Мойкано в бою с Исламом Махачевым.
«Если честно, когда Мойкано дрался с Исламом, я хотел, чтобы Ренато победил, потому что он смешной и нравится мне.
Мне нравится, как он ведет подкаст и говорит, что хочет денег и все в этом духе. Я был на его стороне в этом бою.
Но когда он постучал, я был очень зол на него, потому что типа: «Да ладно, братан». Я понимаю, что это бои, тут бывает всякое, но он очень быстро сдался», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.
В январе-2025 Махачев задушил Мойкано приемом Д’Арс и защитил пояс в легком весе.
Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»
Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN
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