Физиев − о бое Махачева и Мойкано: «Я болел за Ренато, потому что он смешной и нравится мне»

Рафаэль Физиев объяснил, почему болел за Ренато Мойкано в бою с Исламом Махачевым.

«Если честно, когда Мойкано дрался с Исламом , я хотел, чтобы Ренато победил, потому что он смешной и нравится мне.

Мне нравится, как он ведет подкаст и говорит, что хочет денег и все в этом духе. Я был на его стороне в этом бою.

Но когда он постучал, я был очень зол на него, потому что типа: «Да ладно, братан». Я понимаю, что это бои, тут бывает всякое, но он очень быстро сдался», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

В январе-2025 Махачев задушил Мойкано приемом Д’Арс и защитил пояс в легком весе.

Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»

Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»