Майкл Чендлер: «Возможно, подерусь с Царукяном. Чувствую, что стану чемпионом UFC»

Майкл Чендлер рассказал, кто может стать его следующим соперником.

«Возможно, подерусь с Арманом Царукяном , Дана Уайт сказал, что ему придется восстанавливать свои позиции в титульной гонке. Чарльз Оливейра точно не будет моим следующим соперником. Люди предлагают мне подраться с Пэдди Пимблеттом . Это был бы веселый бой, мне нравится Пэдди.

У меня много вариантов. Я по-прежнему чувствую, что стану чемпионом UFC », – сказал Майкл Чендлер .

Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»