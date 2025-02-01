Майкл Чендлер: «Возможно, подерусь с Царукяном. Чувствую, что стану чемпионом UFC»
Майкл Чендлер рассказал, кто может стать его следующим соперником.
«Возможно, подерусь с Арманом Царукяном, Дана Уайт сказал, что ему придется восстанавливать свои позиции в титульной гонке. Чарльз Оливейра точно не будет моим следующим соперником. Люди предлагают мне подраться с Пэдди Пимблеттом. Это был бы веселый бой, мне нравится Пэдди.
У меня много вариантов. Я по-прежнему чувствую, что стану чемпионом UFC», – сказал Майкл Чендлер.
Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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