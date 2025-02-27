Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»
Арман Царукян объяснил, почему не принял бой с Джастином Гейджи.
«Я не отказался от боя, а согласился и попросил устроить его в промежуточном весе до 72,6 кг, но UFC не захотели», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян.
Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»
Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Армана Царукяна
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