Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»
Джастин Гейджи заявил, что пятеро легковесов отказались от боя с ним.
«Арман и Чарльз по понятным причинам отказались. Макс и Дастин − аналогично. Мойкано позвонили − он отказался.
Спасибо Физиеву, что он согласился лететь через весь мир и принять этот бой. Я рискую, принимая реванш с таким элитным бойцом.
Жизнь − приключение. Лучшее шоу на планете состоится 9 марта», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи.
В 2023 году Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джастина Гейджи
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