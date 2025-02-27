Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»

Джастин Гейджи заявил, что пятеро легковесов отказались от боя с ним.

«Арман и Чарльз по понятным причинам отказались. Макс и Дастин − аналогично. Мойкано позвонили − он отказался.

Спасибо Физиеву, что он согласился лететь через весь мир и принять этот бой. Я рискую, принимая реванш с таким элитным бойцом.

Жизнь − приключение. Лучшее шоу на планете состоится 9 марта», − написал в соцсетях легковес UFC Джастин Гейджи .

В 2023 году Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»