Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»
Ислам Махачев согласен на поединок с Джастином Гейджи.
«Конечно, есть вероятность, что я подерусь с Арманом Царукяном, но точно не в следующем бою. Дана Уайт же сказал, что он потерял титульный шанс.
Джастин Гейджи? Мне нравится этот бой. Я с ним еще не дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику – не такая уж большая мотивация. Если Гейджи хорошо себя проявит в следующем бою, то можем с ним встретиться», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Гейджи подерется с Дэном Хукером на UFC 313, который пройдет в ночь на 9 марта.
Камил Гаджиев: «Мы никогда не увидим реванш Махачева с Царукяном»
Царукян − о травме перед UFC 311: «Я не спал всю ночь и в пять утра сообщил, что не могу пошевелиться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем