Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»

Ислам Махачев согласен на поединок с Джастином Гейджи.

«Конечно, есть вероятность, что я подерусь с Арманом Царукяном , но точно не в следующем бою. Дана Уайт же сказал, что он потерял титульный шанс.

Джастин Гейджи ? Мне нравится этот бой. Я с ним еще не дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику – не такая уж большая мотивация. Если Гейджи хорошо себя проявит в следующем бою, то можем с ним встретиться», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Гейджи подерется с Дэном Хукером на UFC 313, который пройдет в ночь на 9 марта.

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