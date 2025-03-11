Магомед Анкалаев привез чемпионский пояс UFC в Дагестан
Магомед Анкалаев прилетел в Дагестан с поясом чемпиона UFC.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»
Анкалаев – о реакции Раунтри на его с Перейрой: «Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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