Магомед Анкалаев привез чемпионский пояс UFC в Дагестан

Магомед Анкалаев прилетел в Дагестан с поясом чемпиона UFC.

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»

Анкалаев – о реакции Раунтри на его с Перейрой: «Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку»