Видео
0

Магомед Анкалаев привез чемпионский пояс UFC в Дагестан

Магомед Анкалаев прилетел в Дагестан с поясом чемпиона UFC.

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал чемпионом полутяжелого веса.

Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»

Анкалаев – о реакции Раунтри на его с Перейрой: «Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
logoMMA
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»
11сегодня, 06:26
Обновление рейтинга P4P UFC: Анкалаев – шестой, Перейра опустился на восьмую строчку
5сегодня, 05:35Фото
Анкалаев готов к реваншу с Перейрой: «Двери открыты. Ждем предложения и с легкостью примем его»
5сегодня, 05:07
Главные новости
Гарсия – Хейни: «Остарин не поможет тебе уклониться от моего левого хука, братан. Тебя ударили тысячу раз и отправили в нокдаун. Сам знаешь, что все было подстроено»
2сегодня, 08:33
Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»
14сегодня, 08:20
Тайсон Фьюри: «Скучали по мне?»
3сегодня, 08:09Фото
Анкалаев – о реакции Раунтри на его бой с Перейрой: «Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку»
10сегодня, 08:01
Хавьер Мендес: «Гейджи может стать следующим соперником Махачева»
9сегодня, 06:37
Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»
11сегодня, 06:26
Обновление рейтинга P4P UFC: Анкалаев – шестой, Перейра опустился на восьмую строчку
5сегодня, 05:35Фото
Анкалаев готов к реваншу с Перейрой: «Двери открыты. Ждем предложения и с легкостью примем его»
5сегодня, 05:07
Прохазка – об Анкалаеве: «Единственный мошенник – это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»
10сегодня, 04:39
Пимблетт – о реакции на уход Топурии в легкий вес: «Подумал, какой он тупой. Мне кажется, он убежал от реванша с Волкановски, Евлоева и Лопеса»
8вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21