Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»
Иржи Прохазка отрегировал на критику Магомеда Анкалаева.
«Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь.
Когда я встретил Магомеда в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, он был очень милым и дружелюбным.
Пусть не забывает, что выиграл титул против худшей версии Алекса Перейры», – заявил бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.
Прохазка – об Анкалаеве: «Единственный мошенник – это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»
Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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