Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»

Иржи Прохазка отрегировал на критику Магомеда Анкалаева.

«Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь.

Когда я встретил Магомеда в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, он был очень милым и дружелюбным.

Пусть не забывает, что выиграл титул против худшей версии Алекса Перейры », – заявил бывший чемпион UFC Иржи Прохазка .

Прохазка – об Анкалаеве: «Единственный мошенник – это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»

Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»