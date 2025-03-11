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Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»

Иржи Прохазка отрегировал на критику Магомеда Анкалаева.

«Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь.

Когда я встретил Магомеда в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, он был очень милым и дружелюбным.

Пусть не забывает, что выиграл титул против худшей версии Алекса Перейры», – заявил бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

Прохазка – об Анкалаеве: «Единственный мошенник – это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»

Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoИржи Прохазка
logoАриэль Хельвани
logoМагомед Анкалаев
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