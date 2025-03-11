Обновление рейтинга P4P UFC: Анкалаев – шестой, Перейра опустился на восьмую строчку
UFC обновил рейтинг P4P после UFC 313.
Лидирует по-прежнему Ислам Махачев. Вторая строчка у Джона Джонса. Илия Топурия, Мераб Двалишвили и Дрикус дю Плесси поднялись на одну позицию, поскольку Алекс Перейра опустился с третьего места но восьмое.
Магомед Анкалаев дебютировал в рейтинге, поднявшись на шестую строчку.
Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?
Магомед Анкалаев: «Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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